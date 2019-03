Com retorno dos protagonistas, 'Drake & Josh' pode voltar à TV em trama inédita

Ao lado de "Kenan & Kel", "Drake & Josh" foi um dos seriados adolescentes mais celebrados da Nickelodeon. Para a alegria dos fãs, há uma grande chance do programa retornar às telinhas, segundo um dos próprios protagonistas.

Em entrevista à revista People, Drake Bell, que interpretou o personagem com o mesmo nome, confirmou discussões com Josh Peck, com quem fazia dupla, sobre o retorno da série. "Estamos trabalhando em algo, estou bem animado", afirmou o ator.

Bell ainda disse que o contexto do novo projeto é algo totalmente inédito, que não se resume a continuação dos últimos episódios. "Acho que temos uma boa ideia. Será bem mais criativa e legal do que só mostrar a vida na universidade ou algo assim", explicou.

"Drake & Josh" contava o dia a dia dos dois meio-irmãos que dão nome ao seriado. O programa teve quatro temporadas.