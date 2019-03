MasterChef: 8 tretas memoráveis dentro da cozinha

A convivência durante os meses de gravação do MasterChef Brasil é um dos fatores que mais afeta o desempenho dos cozinheiros durante a temporada. Ter um bom convívio com os outros participantes é, quase sempre, fundamental para passar incólume nas provas em equipe e chegar distante na competição.

Porém, nem todos conseguem controlar seus temperados e brigas acontecem durante todas as temporadas. Algumas delas marcaram a trajetória do talent show, que chega a sua décima edição – a sexta com cozinheiros amadores – em 2019.