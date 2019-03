Com duas semanas em cartaz, 'Capitã Marvel' chega perto de US$ 1 bilhão em bilheteria

Assim como "Pantera Negra", a Marvel já conseguiu o seu primeiro sucesso logo no início do ano. "Capitã Marvel" chegou aos cinemas no começo de março e está perto de atingir US$ 1 bilhão em bilheteria.

De acordo com o Hollywood Reporter, o filme da heroína já soma US$ 760 milhões no mundo todo. Grande parte desse valor se deve ao que o longa-metragem arrecadou nos Estados Unidos, que foram US$ 266 milhões.

Além da estreia do que promete ser uma das principais personagens da Marvel nas telonas, o estúdio ainda vai lançar em 2019 "Vingadores: Ultimato", que terá a reunião de todos os seus heróis para definir os acontecimentos de "Guerra Infinita". Carol Danvers, alter ego da Capitã Marvel, também vai participar.