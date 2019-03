Netflix: cenas reais de acidente em Bird Box serão cortadas

Após repercussão negativa, a Netflix anunciou que irá remover do filme Bird Box, disponibilizado recentemente na plataforma de streaming, as cenas do desastre de trem de Quebec, no Canadá.

As cenas do desastre são reais e no filme são mostradas como uma notícia de televisão.

O desastre aconteceu quanto um trem que transportava petróleo descarrilou e explodiu na cidade de Lac-Megantic, causando a morte de 47 pessoas e deixando dezenas de feridos, em 2013.

A Netflix pediu desculpas à comunidade canadense.