MasterChef: 9 momentos inesquecíveis na cozinha

A décima edição do MasterChef Brasil – a sexta com cozinheiros amadores – estreia no domingo, dia 24 de março, às 20h. Com mais de 150 episódios exibidos, o programa marcou toda uma geração de aspirantes a chefs de cozinha.

Quem não se lembra do dia em que Sandra Matarazzo confundiu sal com açúcar e acabou estragando o seu petit gateau perfeito? Ou então quando o pai de Elisa Fernandes a ajudou durante a final da primeira temporada do programa, em 2014?

E os jurados também fizeram história no programa: as lágrimas de Paola Carosella quando recebeu a bandeira do Brasil das mãos de Vanessa Vagnotti ainda na fase audições; a emoção de Henrique Fogaça ao falar de sua filha com autismo.

São tantos momentos que ficaram marcados nesses cinco anos de talent show culinário que o Portal da Band separou 9 deles para você relembrar – e se emocionar novamente. Confira abaixo:

#1 Professora de dança do ventre, a capixaba Vanessa Vagnotti levou uma receita de família para tentar ganhar o avental da terceira temporada do talent show culinário. Após a conquista, ela deu uma bandeira de presente para Paola Carosella e fez a chef argentina ir às lágrimas.

#2 Lorenzo Ravioli, Ivana Coelho e Valentina Schulz participaram de uma das provas mais icônicas do MasterChef Júnior. Os cozinheiros-mirim tiveram de preparar um bowl com chantilly e, depois, virarem na cabeça dos jurados do programa para ver se o ponto estava correto.

#3 Ao avaliar os piores pratos da noite, Henrique Fogaça falou publicamente sobre a sua filha Olívia, que ficou um ano internada no hospital e se alimenta por sonda. À época, o chef falou que sua grande frustração era não poder cozinhar para sua filha.

#4 Outra homenagem emocionante foi a do cozinheiro profissional Marcelo Verde, que venceu a prova com seu bolo ópera. Emocionado, ele dedicou a vitória ao pai, que faria aniversário no dia da gravação.

#5 Uma das regras do MasterChef Brasil é entregar dois pratos para a degustação dos jurados. Abel Chang não conseguiu preparar dois lámen para Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e acabou sendo eliminado, mesmo não estando entre os piores pratos.

#6 Victor Hugo Garcia tinha de preparar um nhoque de ricota para os jurados do talent show culinário provarem. No entanto, durante os três minutos de mercado, ele se esqueceu de pegar o queijo necessário para a receita e fez a própria ricota.

#7 Um dos momentos mais marcantes da primeira temporada aconteceu durante a final disputada por Elisa Fernandes. Sem conseguir abrir o pote de geleia para sua sobremesa de queijo com goiabada, a paulista pediu ajuda para seu pai, que assistia tudo do mezanino.

#8 Com tempo de sobra antes de começar a cozinhar, Jiang Pu aproveitou para conversar e ensinar aos outros participantes algumas técnicas de tai chi chuan. A técnica da "melancia" viralizou nas redes sociais imediatamente.

#9 Sandra Matarazzo tentou enfeitar seu petit gateau com açúcar de confeiteiro, mas se confundiu com ingredientes e usou sal na sobremesa. Os jurados não perdoaram o erro, criticaram a falha da concorrente e a mandaram para casa.