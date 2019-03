Justus comanda "O Aprendiz" a partir da próxima segunda-feira na tela da Band

Na próxima segunda-feira (18), às 22h, a Band estreia a nova temporada de O Aprendiz sob o comando de Roberto Justus. Em provas inteligentes e emocionantes, 18 influenciadores digitais vão disputar o prêmio de R$ 1 milhão no reality show sobre empreendedorismo e negócios. A partir do dia 22, o programa também será exibido pelo Canal Sony às sextas-feiras, às 20h25.

“Fama eles até já têm. Possuem juntos mais de 40 milhões de seguidores em suas diversas redes sociais. O desafio agora é mostrar que estão aptos a fazer fortuna. Que sabem se movimentar no instigante mundo dos negócios”, diz Roberto Justus, que volta a comandar o programa que já apresentou com muito sucesso por oito temporadas. “Esta nova temporada de O Aprendiz une o mundo dos negócios e do empreendedorismo com a TV aberta e o mundo digital de uma forma jamais feita”, completa.

“Temos os ingredientes perfeitos para gerar ainda mais dinamismo, relevância e emoção, além de um formato de sucesso já comprovado. Influenciadores são protagonistas importantes da nossa era, e as redes sociais ampliaram muito a forma como o público interage com o programa. Estamos felizes de ter O Aprendiz em nossa programação”, avalia Patrício Diaz, diretor de conteúdo de TV da Band.

“Os influenciadores serão testados para além dos limites de seus celulares, e seus seguidores terão a chance de acompanhá-los em ambientes e vivências bem diferentes dos quais eles estão acostumados. As provas estão bastante elaboradas”, adianta o diretor do programa, José Amâncio.

No primeiro episódio, Roberto Justus marca um encontro com todos os participantes na Escola Superior de Bombeiros de Franco da Rocha. No local, eles conhecem os conselheiros e são definidos os líderes de cada equipe uma das duas equipes. Os influenciadores enfrentam provas que testarão, além de seus conhecimentos de negócios, seus limites físicos, com muita ação que inclui fogo e desabamento. Na sala de reunião, a equipe perdedora encontra Roberto Justus para a primeira demissão da temporada.

Conselheiros

Ao longo dos 15 episódios da nova temporada, Roberto Justus terá a ajuda de dois grandes conselheiros na hora de decidir quem ele deve demitir: Vivianne Brafmann, a primeira vencedora de O Aprendiz e diretora de Novos Negócios do grupo Newcomm por 14 anos, e José Roberto Marques, coach referência no Brasil que já treinou mais de um milhão de pessoas. Fundador do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), Marques se dedica há mais de 20 anos ao treinamento e desenvolvimento humano, e já formou clientes e alunos em 23 países. "Espero contribuir muito para que Roberto Justus tome as melhores decisões ao longo do programa. Também quero ajudar os participantes com dicas valiosas e um olhar diferente sobre os desafios que vão aparecer", diz o expert.

Patrocinadores

A nova temporada de O Aprendiz é apresentada pelo Santander. O programa tem patrocínio das seguintes marcas: Vivo, Cruzeiro do Sul Virtual, Hyundai, Magazine Luiza e IBC – Instituto Brasileiro de Coaching.

Influenciadores

Os 18 participantes, que possuem mais de 40 milhões de seguidores no total em suas várias redes sociais, vão disputar o prêmio de R$ 1 milhão líquido para investir em seu próprio negócio.

De perfis diferentes entre si, eles têm uma coisa em comum: todos foram capazes de transformar o hábito de criar conteúdo em uma profissão.

A seleção dos competidores foi feita pela Spark – empresa especializada em marketing de influência e referência no setor – com apoio da produção da Band.

“Foram vários os critérios de escolha. Avaliamos não só a performance e o engajamento dos influencers em suas redes, mas principalmente seu perfil empreendedor e criatividade no segmento em que atuam”, explica Rafael Coca, sócio da Spark.