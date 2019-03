Quer aproveitar o fim de semana para aprender a fazer arte sem gastar? Sesc oferece oficinas grátis

Neste fim de semana, todas as unidades da rede Sesc realizam a 3ª edição do FestA! – Festival de Aprender, que conta com 500 atividades gratuitas focadas em áreas que vão das artes visuais, o design e a moda.

Na ocasião, nomes como Ronaldo Fraga e Chico Homem de Mello vão oferecer falar sobre temas como a moda como reafirmação cultural e a história do design, respectivamente.

Dá para aprender ainda desde como fazer um carrinho de rolimã até produzir objetos em cerâmica.

A agenda completa pode ser conferida no site do Sesc.