A internet está apaixonada pela última selfie de Chris Hemsworth

O ator australiano Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o herói Thor no Universo Marvel, publicou na madrugada desta sexta-feira (15) uma selfie com um animal pouco conhecido no Brasil – o "quokka".



O marsupial é típico da Austrália, e é famoso na Internet por sua aparência fofa e suas expressões divertidas.

Na postagem, Hemsworth escreveu "Tirei minha primeira selfie com um quokka esta semana na @rottnestislandwa. Essas criaturinhas épicas estão por toda a ilha só passando o dia, fazendo suas coisas. Vá até lá e confira!"

Got my first quokka selfie this week at @rottnestislandwa. Epic little creatures are all over the island just cruisin through the day doin their thing. Get there and check it out!

O registro foi feito na Rottnest Island, um ponto turístico do país por onde o ator passou.