Plágio? Fãs apontam semelhanças entre nova música de Iggy Azalea e um sucesso da Cardi B

Na madrugada desta sexta-feira (15), a rapper australiana Iggy Azalea divulgou seu novo single "Sally Walker", que marca o início de uma nova fase para a artista que fez sucesso em 2013 com "Work" e 2014, com "Fancy".

No entanto, o lançamento logo foi comparado a um sucesso de outra rapper, a revelação Cardi B. Fãs apontaram, nas redes sociais, a semelhança entre "Sally Walker" e um dos maiores hits de Cardi, "Money", lançado em 2018.

A semelhança entre as batidas de ambas as músicas é visível logo no começo da canção, em que o fundo instrumental de ambas é diferenciado apenas pelos versos que as rappers construíram por cima. Logo, a acusação de plágio começou a surgir.

Tal semelhança pode ser explicada pelo fato de que as duas faixas tem o mesmo produtor, J. White. No entanto, isto pode não ser o suficiente para impedir uma nova rivalidade de surgir. Comuns no hip-hop e também no pop norte-americano, rixas são populares também como entretenimento aos fãs.

Cardi B. já possui uma rivalidade com a cantora Nicki Minaj, outra rapper americana.