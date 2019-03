Novo terror da Netflix conta com roteirista de 'Annabelle' e produtor de 'Stranger Things'

Patrick Brice (Creep), Shawn Levy (Stranger Things) e James Wan (Aquaman) se uniram com o apoio do roteirista Henry Gayden, que já escreveu tramas como “Annabelle: A Criação do Mal”, para um novo projeto da Netflix.

De acordo com o Fotogramas, o romance de Stephanie Perkins,“There Someone Inside Your House” (Tem alguém dentro da sua casa) será adaptado para um filme que novamente irá explorar o terror e os dramas adolescentes.

Reprodução / Netflix

O romance conta a história de Makani Young, uma jovem que pensava ter deixado seu passado sombrio para trás quando saiu do Havaí para ir morar com a avó em Nebraska.

Depois de um ano em sua nova casa, ela já tem novos amigos, está bastante adaptada e até começa a sentir algo pelo esquivo e misterioso Ollie Larsson. Mas o passado dela ainda a persegue e assassinatos horripilantes começam a acontecer.

O longa estreia no segundo semestre de 2019 e se baseia na atmosfera de filmes como “A Hora do Pesadelo” e “Clube dos Cinco”, segundo Brice.