Nando Reis dá amostra de novo álbum com cover de Roberto Carlos

O cantor Nando Reis, autor de clássicos como "All Star" e "Relicário", está preparando um novo álbum de estúdio composto por covers e releituras de canções de Roberto Carlos, outro grande nome da música brasileira.

Na quinta-feira, Nando divulgou a primeira música do novo trabalho, uma versão de "Amada Amante", lançada em 1971 por Roberto. A canção, composta em parceria com Erasmo Carlos, é famosamente interpretada como uma história de adultério – no entanto, o cantor pretende dar uma nova leitura à letra.

O novo álbum terá o nome de "Não Sou Nenhum Roberto, mas às Vezes Chego Perto". A canção tem colaboração de grandes nomes como Jorge Pupilo, ex-Nação Zumbi, na bateria, e Edgar Scandurra do Ira!.

Confira o clipe a seguir.