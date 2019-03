Irmã de Louis Tomlinson, do One Direction, morre aos 18 anos

A influenciadora digital Félicité Tomlinson, irmã do cantor Louis Tomlinson, do One Direction foi encontrada morta nesta quinta-feira (14), em sua casa, em Londres.

A garota tinha apenas 18 anos e, embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada, suspeita-se que ela tenha tido uma parada cardíaca. Félicité recebeu os primeiros socorros por duas equipes de emergência, mas morreu no local.

Reprodução

Ela também trabalhava com moda e tinha mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Os irmãos eram bem próximos, principalmente após a morte da mãe, em 2016. Johannah foi vítima de leucemia e o cantor lançou neste ano uma música em homenagem a ela, "Two of Us". Louis tem outros cinco irmãos.

Reprodução/Instagram

Ele cancelou um show beneficente que faria no dia da morte de Félicité. Louis ainda não se pronunciou sobre a perda.