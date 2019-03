Disney volta atrás e escala James Gunn para dirigir Guardiões da Galáxia Vol. 3

O diretor James Gunn voltou ao posto de diretor do longa Guardiões da Galáxia Vol. 3, da Marvel, após ser demitido em julho de 2018.

A notícia é do site estadunidense Deadline Hollywood.

A demissão do diretor ocorreu pela exposição de antigas postagens suas no Twitter, onde ele fazia piadas sobre pedofilia.

Desde julho, quando o caso ocorreu, Gunn permaneceu ausente da rede social, e retornou nesta sexta-feira para agradecer por seu retorno.

"Estou tremendamente grato para todos que me apoiaram nos últimos meses. Eu estou sempre aprendendo e continuarei a trabalhar para ser o melhor ser humano que puder", disse. Gunn havia pedido desculpas por suas postagens anteriormente, alegando uma tentativa errônea de fazer humor provocativo no início de sua carreira.

"Eu aprecio profundamente a decisão da Disney e estou animado para continuar fazendo filmes que investigam os laços de amor que unem a todos nós", continuou.

"Eu fui, e continuo a ser incrivelmente honrado por seu amor e apoio. Do fundo do meu coração, obrigado. Amor a todos vocês."

No momento da demissão, a Disney afirmou que "as atitude ofensivas e dieres descobertos no Twitter de James são indefensáveis e inconsistentes com os valores de nosso estúdio, e nós terminamos nossa relação profissional com ele".

Após sua demissão de Guardiões da Galáxia Vol. 3, Gunn foi contratado para dirigir a continuação de Esquadrão Suicida, do estúdio Warner Bros. As gravações do primeiro irão começar após o término do trabalho do diretor para a Warner.