Após detenção por porte de drogas, MC Guimê dá 'salve' aos fãs no Instagram e divulga show

O funkeiro MC Guimê não se mostrou afetado após ser detido nesta sexta-feira (15), por porte de drogas, na cidade de São Paulo.

Pouco tempo após sua prisão ser veiculada pela imprensa, o MC foi ao Instagram para falar com seus fãs. Em um stories, ele garantiu que seu show na noite desta sexta, na cidade de Florianópolis (SC), ainda irá acontecer. Guimê tem outras apresentações marcadas para sábado e domingo.

Esposa do funkeiro, a cantora Lexa não se posicionou sobre a detenção de Guimê. Ela está, no momento, em gravações para o programa de Rodrigo Faro na TV Record, Hora do Faro.