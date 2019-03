Capa do Metro Jornal em homenagem a Stan Lee recebe prêmio por design

A capa do Metro Jornal em homenagem a Stan Lee, criador do universo Marvel, publicada no dia 13 de novembro de 2018, foi reconhecida com um Prêmio de Excelência na 40ª edição do concurso promovido pela Society for News Design.

Com sede nos Estados Unidos, a SND promove anualmente em São Petersburgo, Florida, uma competição global que avalia e premia o que há de melhor e mais inovador no design de notícias nas versões impressa e digital. Participam veículos reconhecidos pela sua sofisticação gráfica como The New York Times, National Geographic e The Washington Post, além de publicações da Holanda, Espanha, Alemanha, Portugal, França, Suécia, China, entre outros.

Na definição da própria SND, o Prêmio de Excelência é concedido para um trabalho “verdadeiramente excelente”, que vai além da mera competência técnica ou estética e tem como objetivo homenagear produções “ousadas e inovadoras”.

“Ter um trabalho premiado pela SND nos enche de orgulho e nos estimula a ousar e a buscar soluções ainda mais criativas e inovadoras para as nossas capas, já reconhecidas como a marca registrada do Metro Jornal no Brasil”, afirma o editor-chefe, Luiz Rivoiro.

Para o editor-executivo de arte, Vitor Iwasso, “receber um prêmio de excelência em meio aos mais importantes veículos de mídia impressa do mundo mostra que nosso esforço diário em fazer uma publicação mais instigante para o leitor está no caminho certo”.

Não é a primeira vez que o Metro Jornal tem seu trabalho gráfico reconhecido pela SND. Em 2016, foram dois Prêmios de Excelência (capa com a eleição de João Doria prefeito e outra com a conquista do Nobel de Literatura por Bob Dylan) e uma Medalha de Prata, com a primeira página em homenagem ao músico David Bowie, por ocasião da sua morte.