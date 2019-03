Ariana Grande e Drake são destaques entre vencedores do iHeart Radio Awards; veja a lista completa

O iHeart Radio Music Awards premiou nesta quinta-feira, 14, os artistas musicais de maior destaque da atualidade nas rádios e plataformas digitais. Alicia Keys, Backstreet Boys e outros músicos realizaram performances entre os anúncios dos vencedores da noite.

Apesar de não ter comparecido à premiação, Ariana Grande faturou o prêmio de artista feminina do ano. "Eu atingi o fundo do poço emocionalmente e era legal compor novas músicas", declarou em vídeo exibido ao anunciar sua vitória. Outra artista feminina que se destacou no evento foi Taylor Swift, que levou para casa o prêmio de melhor turnê pela Reputation Stadium Tour.

Todos os vencedores

Turnê do ano: Taylor Swift, Reputation Stadium Tour

Artista da década: Garth Brooks

Prêmio inovador iHeartRadio: Alicia Keys

Música do Ano: The Middle – Zedd, Maren Morris, Grey

Artista Feminina do Ano: Ariana Grande

Artista Masculino do Ano: Drake

Melhor duo/grupo do ano: 5 Seconds of Summer

Melhor Colaboração: Finesse (Remix) – Bruno Mars e Cardi B

Melhor Novo Artista Pop: Marshmello

Melhor Música Rock Alternativo: High Hopes – Panic! At the Disco

Melhor Artista de Rock Alternativo do Ano: Imagine Dragons

Melhor Novo Artista de Rock/Rock Alternativo: lovelytheband

Música de Rock do Ano: Safari Song – Greta Van Fleet

Artista de Rock do Ano: Three Days Grace

Música Country do Ano: Meant To Be – Bebe Rexha e Florida Georgia Line

Artista Country do Ano: Luke Combs

Melhor Novo Artista Country: Jordan Davis

Música Hip-Hop do Ano: God’s Plan – Drake

Artista Hip-Hop do Ano: Cardi B

Melhor Novo Artista Hip-Hop: BlocBoy JB

Música R&B do Ano: Boo’d Up – Ella Mai

Artista R&B do Ano: Ella Mai

Melhor Novo Artista R&B: Ella Mai

Música Latina do Ano: X – Nicky Jam and J Balvin

Artista Latino do Ano: Bad Bunny

Melhor Novo Artista Latino: Manuel Turizo