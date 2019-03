Sofia Reyes divulga teaser bombástico da parceria trilíngue com Anitta e Rita Ora

Uma parceria que tem de tudo pra abalar o mundo pop está para surgir. Nesta quinta-feira (14), Sofia Reyes, atriz e cantora mexicana, publicou um teaser da música que lançará em parceria com a cantora estadunidense Rita Ora, e a brasileira Anitta.

LEIA MAIS:

Netflix anuncia cancelamento de série ‘One Day At A Time’

Anitta e Gabriel Medina aumentam rumores de romance após jantar em SP

A canção irá se chamar "RIP to the BS", uma frase cheia de siglas e um palavrão para dizer que as três cansaram de ouvir baboseira. O teaser traz as três em trajes extravagantes e luxuosos, junto a cenários tropicais e coloridos.

Rita Ora, cantora que também apresentou o reality show The X Factor, republicou o tweet de Sofia e acrescentou "o drama morreu para mim, tchauuu" – apenas reforçando que as três, realmente, não estão nem aí para o que falam sobre elas.

Anitta, especialmente, tem sido alvo de vários rumores e também críticas após o Carnaval de 2019. A cantora foi acusada de ter breves affairs com o jogador Neymar e o surfista Gabriel Medina, além de ser colocada contra a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar.

"RIP to the BS" será lançada na sexta-feira, 16 de março.