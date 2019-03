Ricardo Darín protagoniza comédia romântica Um Amor Inesperado

Deixada um tanto de lado pelo cinema hollywoodiano – e hoje resgatada, em sua versão teen, por serviços de streaming como Netflix –, a comédia romântica prova ainda ter muito para explorar em filmes como “Um Amor Inesperado”.

A produção argentina, que estreia hoje, apresenta a perspectiva de personagens mais maduros, interpretados por atores tarimbados, e em um contexto latino que aproxima a trama da realidade brasileira.

O filme parte do fim do casamento de Marcos e Ana. Juntos há 25 anos, eles decidem tomar rumos opostos quando seu único filho sai de casa para começar uma carreira universitária no exterior.

Diante da síndrome do ninho vazio, o casal se separa, mas percebe muito rapidamente que a vida de solteiro – a princípio fascinante e intensa – acaba por gerar incertezas que pioram a crise existencial pela ambos passam.

O casal é interpretado pelos tarimbados Ricardo Darín e Mercedes Morán, que emprestam sua capacidade de oferecer atuações cheias de nuances para tornar esses personagens ainda mais carismáticos e recheados de conflitos reais, com os quais é possível se identificar.

É uma comédia romântica inteligente, que se distancia dos lugares comuns e revela facetas presentes na vida de qualquer casal, mas de forma pouco vista no cinema.

“Um Amor Inesperado” marca a estreia na direção de Juan Vera, que finalmente assume o comando das câmeras após duas décadas atuando como produtor da pulsante indústria cinematográfica argentina.