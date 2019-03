Netflix anuncia cancelamento de uma das suas séries apesar das críticas positivas dos fãs

Apesar das críticas positivas e dos pedidos de fãs nas redes sociais, a Netflix decidiu cancelar uma das suas séries originais.

Inspirada em uma produção de 1975 e estreada no streaming em 2017, “One Day at a Time” ou “Um dia de cada vez” conseguiu conquistar o público com a trama que segue uma família latina da classe trabalhadora e sua vida cotidiana, alcançando 97% aprovação no Rotten Tomatoes na primeira temporada, enquanto a segunda e terceira chegaram a 100%.

O anúncio do cancelamento foi feito no Twitter da plataforma:

"Nós fizemos a decisão muito difícil de não renovar One Day At A Time para uma quarta temporada. A escolha não foi fácil – gastamos diversas semanas tentando encontrar uma forma de fazer outra temporada, mas, no fim, simplesmente não houveram pessoas suficientes que a assistiram para justificar outra temporada", explicou a Netflix.

We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At A Time for a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season.

— Netflix US (@netflix) March 14, 2019