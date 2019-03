Nova série da Netflix vai te emocionar e fazer refletir sobre o que é ser um 'perdedor'

View this post on Instagram

She would NOT stand on the podium and she would NOT wear silver. So punk. Again. Surya Bonaly giving no fucks. #suryabonaly #1994 #skating #figureskating #skate #ice #igers #igdaily #igaddict #instagay #ignation #instagood #backflip #illegal #amazing #gasp #flip #crying #silver #gold #france #japan #yukasato #protest