Netflix divulga trailer de série sobre misterioso desaparecimento de Madeleine McCann

A Netflix transformou mais um crime em série documental e desta vez trará detalhes do caso Madeleine McCann, a menina inglesa de três anos que desapareceu na Praia da Luz, em Portugal, em 2007.

A produção intitulada “O Desaparecimento de Madeleine McCann”, terá oito episódios repletos de entrevistas com jornalistas e investigadores que atuaram no caso há quase 12 anos. Sua estreia está marcada para a próxima sexta-feira (15).

No entanto, os pais de Maddie – as principais testemunhas do ocorrido – não aceitaram a participar da produção e divulgaram um comunicado dizendo que “o filme pode afetar a investigação policial do caso”.

Assista ao trailer divulgado hoje pelo streaming: