Netflix anuncia cancelamento de série 'One Day At A Time'

A Netflix comunicou o cancelamento da série One Day At A Time nesta quinta-feira, 14. O anúncio foi feito no Twitter da plataforma.

"Nós fizemos a decisão muito difícil de não renovar One Day At A Time para uma quarta temporada. A escolha não foi fácil – gastamos diversas semanas tentando encontrar uma forma de fazer outra temporada, mas, no fim, simplesmente não houveram pessoas suficientes que a assistiram para justificar outra temporada", explicou a Netflix.

Em outros tuítes, a plataforma ainda agradeceu diversos nomes envolvidos na produção, como Norman Lear, Gloria Calderon Kellett, Mike Royce, Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez, Marcel Ruiz, Stephen Tobolowsky e Rita Moreno.

"E para todos que se sentiram representados – possivelmente pela primeira vez – por One Day At A Time, por favor não levem isso como um indício de que sua história não é importante", complementa a Netflix.

One Day At A Time é a nova versão de uma série norte-americana de mesmo nome transmitida originalmente entre 1975 e 1984, que traz a história de uma mãe solteira com dois filhos para cuidar, abordando o cotidiano de famílias hispânicas nos Estados Unidos

Confira o comunicado divulgado pela Netflix sobre o cancelamento de One Day At A Time abaixo:

We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At A Time for a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season.

— Netflix US (@netflix) March 14, 2019