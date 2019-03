MasterChef: 10 motivos para assistir ao programa que começa dia 24

MasterChef Brasil entra em sua décima edição – a sexta com cozinheiros amadores – em 2019 em novo dia e novo horário. O programa agora será exibido aos domingos, às 20h, trazendo um tempero mais que especial para o fim de semana dos brasileiros.

Cada vez maior e melhor, a competição culinária mais disputada do mundo promete trazer muitas emoções e desafios para a tela da Band. Por isso, o Portal da Band separou 10 motivos para você assistir à estreia do programa e não desgrudar um segundo sequer da televisão.

#01 – Ana Paula Padrão

A apresentadora e jornalista mostra seu lado mais humano na atração. Além de dar broncas nos participantes, Ana Paula sofre junto com eles durante a realização das provas.

#02 – Henrique Fogaça

Cheio de tatuagens, o chef bad boy é um colírio para os olhos. Apesar disso, Fogaça também mostra seu lado mais sensível ao dar conselho e oportunidades aos participantes do talent show.

#03 – Paola Carosella

O sotaque argentino da chef, especialista em carnes, é delicioso. Sua mão firme na hora de ensinar e dar bronca nos participantes conquista todos ao seu redor. Ela também dá conselhos valiosos aos concorrentes.

#04 – Erick Jacquin

O chef francês é dono das tiradas mais impagáveis e engraçadas. Seus comentários são sempre cheios de ironia e humor refinado. Além disso, o sotaque de Jacquin dá um "tchan" a mais na personalidade do jurado.

#05 – Novos participantes

A sexta temporada do MasterChef Brasil com cozinheiros amadores trará um perfil diversificado de concorrentes. Milhares de pessoas do Brasil inteiro se inscreveram para ter a oportunidade de disputar o troféu mais cobiçado do país.

#06 – A comida

É claro que um talent show culinário tem parte do seu charme ligado aos pratos preparados pelos participantes. Uma das coisas mais interessantes do programa é a notável evolução dos cozinheiros amadores durante a passagem pela atração. A diferença entre as receitas preparadas no início da temporada e na reta final é gritante.

#07 – A Caixa Misteriosa

Quem nunca se imaginou diante de uma das Caixas Misteriosas? Um dos maiores símbolos do MasterChef Brasil, a prova é um desafio gigantesco até mesmo para cozinheiros profissionais, trazendo ingredientes limitados com possibilidades sem limites.

#08 – Momentos de tensão

Há vários momentos no talent show que prendem a respiração do telespectador. Quem não ficou apreensivo quando Elisa Fernandes não conseguiu abrir o pote de geleia na prova final? Ou então quando Vitor Bourguignon cortou o dedo e teve de se ausentar da cozinha? Sem falar nas inúmeras tretas entre os cozinheiros.

#09 – As dicas de culinária

Entre as trapalhadas dos competidores, os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin dão conselhos valiosos para cozinhar mais e melhor. Termos como "deglacê", "brunoise", "confit", "julienne", "redução" e "quenele" saíram dos restaurantes profissionais e ganharam as cozinhas de todo o país.

#10 – Reviver os melhores momentos

A nova temporada do MasterChef Brasil promete muitos flashbacks, para a alegria do telespectador. Provas memoráveis, ingredientes inesquecíveis e desafios marcantes serão relembrados durante a competição. Sempre de uma forma inédita, é claro.