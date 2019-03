Lollapalooza 2019 surpreende com mais três atrações: IZA, BRVNKS e The Struts

O festival de música Lollapalooza confirmou mais três artistas para sua edição de 2019, que ocorre no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Entre eles, está a cantora IZA, um dos nomes mais importantes do pop brasileiro.

A dona do nome artístico, Isabela Cristina Corrêa de Lima, foi contratada pela Warner Music em 2016 e, desde então, viu sua carreira decolar. Dona de hits como Ginga, ao lado do rapper Rincon Sapiência, e Pesadão, com Marcelo Falcão, a cantora caiu na graça do público e já foi aclamada até mesmo por Alcione.

A goiana BRVNKS, famosa na cena independente nacional, também foi confirmada. Com músicas em inglês, como "Don't", e também em português, como."Tristinha", a cantora tem crescido rapidamente entre artistas alternativos brasileiros. Confira o clipe oficial de uma de suas canções, "Freedom Is Just A Name For What I Want You To Be".

A terceira revelação são os ingleses The Struts. O quarteto, que lançou seu segundo álbum "Young & Dangerous" em 2018, tem som fortemente influenciado pelo rock clássico – influência que se reflete até mesmo em seu visual. Eles são conhecidos por impecáveis apresentações ao vivo, chegando a abrir para a banda Rolling Stones.

Confira o clipe de "Body Talks", em parceria com a cantora Kesha:

IZA e a banda The Struts entrarão no último dia do evento, o domingo, 7 de abril. Enquanto isso, a cantora BRVNKS irá integrar o primeiro dia, sexta-feira, 5.