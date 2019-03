HBO faz ‘esquenta’ para estreia de Game of Thrones e disponibiliza temporadas de graça

A aguardada oitava e última temporada de “Game of Thrones” estreia em 14 de abril. Até lá, porém, fãs do universo de George R. R. Martin terão como se inteirar do passado da história.

A HBO Go, serviço de streaming que tem exclusividade na distribuição da série, liberou, de forma gratuita, o acesso a todos os episódios das duas primeiras temporadas da série de fantasia épica.

A oferta fica disponível até o dia 12 de abril.