Fernanda Paes Leme conta que elenco da série Sandy e Júnior tem grupo no Whatsapp e vai se encontrar em show

Com o anúncio oficial de que Sandy e Júnior vão revisitar os clássicos em shows pelo Brasil, o elenco da série Sandy e Júnior, que foi exibida pela Globo entre 1999 e 2000, também se inspirou!

Pelo menos é o que diz a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, que interpretou a vilã Patty Telles nas quatro temporadas. Em entrevista ao jornal Extra, Fepa disse que eles já combinaram um reencontro em um dos dez shows da turnê.

William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress

"Temos um grupo no WhatsApp chamado "Galerinha mais ou menos", apelido que o Boca (Igor Cotrim) deu na ficção! Quando saiu a notícia de que eles iam voltar, foi um escândalo. A gente comentou, e a Sandy ficava só dando risada dos memes. Depois, marcamos de nos encontrar num desses shows", contou ela.

Ela ainda comentou sobre o clima de pegação que rolou nos bastidores, já que todos eram adolescentes em início de carreira. "As pessoas se surpreenderam quando eu disse que tinha perdido a virgindade com Paulinho (Vilhena), depois ele namorou Sandy… Mas eu já tinha ficado com ele antes. E também ficamos depois. Não sei se rolou ciúme. Ainda fiquei com outro lá (risos). O que posso dizer é que não era o Júnior. Turma é assim mesmo: todo mundo fica", relembrou.

A turnê Nossa História comemora os 30 anos de carreira da dupla, que se separou há 12 anos e vai excursionar por todo o país a partir de julho.

O show em São Paulo está marcado para 24 de agosto no Allianz Park.