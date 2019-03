Estreias da Netflix: Filmes e séries que entram para o catálogo esta semana

Uma nova temporada de novidades da Netflix foi aberta e diversos filmes e séries entraram ou entrarão para o catálogo esta semana. Confira todas as estreias:

12 de março

Terrace House: Opening New Doors (6ª temporada)

Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits (stand-up)

13 de março

Operação Fronteira

15 de março

Arrested Development (5ª temporada, parte 2)

As Bonecas da Máfia (2ª temporada)

Asfalto de Sangue

Edoardo Ferrario: Temi Caldi

Late Life: The Chien-Ming Wang Story

Love, Death & Robots (1ª temporada)

Girl

Papai Poderoso

Paskal: Missão Resgate

Queer Eye (3ª temporada)

Se joga, Charlie (1ª temporada)

Robozuna (2ª temporada)

Se eu não tivesse te conhecido

YooHoo ao Resgate! (infantil)

The Disappearance of Madeline McCann (1ª temporada)

17 de março

A Fabulosa Gilly Hopkins