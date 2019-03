Capitã Marvel e novos uniformes aparecem no trailer inédito de 'Vingadores: Ultimato'

A espera está quase no fim, mas a Marvel continua aumentando a expectativa dos fãs para "Vingadores: Ultimato". O segundo trailer do filme foi publicado pela empresa nesta quinta-feira (14) nas redes sociais.

Na prévia, uma grande homenagem é feita à equipe clássica, em que trechos dos primeiros filmes do estúdio são relembrados. As novidades também se destacam: o uniforme padrão utilizado por alguns dos heróis e o encontro da Capitã Marvel (Brie Larson) com Thor (Chris Hemsworth).

Leia mais:

Academia Brasileira de Letras elege sucessor de Helio Jaguaribe nesta quarta-feira

Oscar Isaac anuncia que nono episódio de Star Wars marca o fim da saga Skywalker

Apesar disso, o mistério da trama permanece, com poucas informações concretas reveladas até então. Os segredos acabam no dia 25 de abril, data de estreia do longa-metragem no Brasil.

Veja o trailer: