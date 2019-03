Bruna Marquezine diz que não é amiga de Marina Ruy Barbosa, mas se desculpou com ela; saiba o motivo

Bruna Marquezine resolveu abrir o coração no Twitter e, em resposta a indagações de fãs, acabou falando também sobre sua relação com Marina Ruy Barbosa, a quem conhece desde a infância, quando estudaram no mesmo colégio.

Depois de uma aproximação durante a produção de "Deus Salve o Rei", novela das 19h que as duas protagonizaram em 2018, a relação entre as atrizes esfriou bastante. Algo visível até nas redes sociais. Bruna já não segue a ruiva há um tempo, mas, segundo respondeu no Twitter, isso não tem lá muita importância. "Follow não é amizade".

No entanto, ela admite que elas não são amigas, apesar de tentativas de aproximação. "É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa", disse ela.

No episódio da separação de José Loreto e Débora Nascimento, em que algumas atrizes da Globo pararam de seguir Marina. A Luz de "O Sétimo Guardião" foi apontada como affair do colega de novela, que teria sido expulso de casa por conta de uma infidelidade. Não foi o caso de Bruna, como ela fez questão de frisar. "Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina", disse. "Por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento", escreveu.

Abaixo, os tuítes em que ela comenta o caso: