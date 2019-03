Bruna Marquezine faz longo e triste desabafo no Twitter: ‘Nunca vou conseguir entender’

A atriz Bruna Marquezine, 23 anos, fez um longo e triste desabafo nas redes sociais. A global, em uma série de vários twits, publicou um texto ‘Nunca vou conseguir entender’.

A jovem falou sobre vários temas na sua vida. Depois do longo texto, divulgado nesta quarta-feira (14) ela finalizou: “E isso tudo foi só um desabafo”.

Tudo ocorreu depois da polêmica envolvendo o jogador Neymar (ex da atriz). Ele teria ficado com Anitta durante o carnaval, no mesmo camarote que Bruna estava. Confira:

E isso tudo foi só um desabafo. Rs. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 13, 2019

"Nunca vou conseguir entender quem fala mal de quem não conhece, que não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato. Nunca vou conseguir entender quem ironiza, faz piada e se alegra com a fragilidade e a dor do outro.

Nunca vou entender como pessoas que fazem tantas fofocas, que inventam tantas mentiras, fazem tantas críticas destrutivas e irresponsáveis ao próximo e vibram tanta negatividade conseguem viver felizes e dormir bem.

Nunca consegui entender como alguém que prejudica o outro intencionalmente pode ter paz de espírito.

Também nunca vou conseguir entender como as pessoas julgam tão facilmente o próximo, mesmo sabendo que elas não têm acesso a todos os fatos, não conhecem todas as versões e nem vivenciaram nada que as dessem propriedade para falar da tal questão.

Outra coisa que também tenho muita dificuldade em entender é como a forma que uma pessoa leva a vida, ou seu corpo, sua aparência, seu estilo, suas escolhas e atitudes ou até a sua personalidade pode ofender tanto e gerar tanta raiva em alguém que nem convive com essa pessoa?!

Não consigo entender quem briga ou compete sozinho. Não entendo quem continua batendo em quem não revida.

Não consigo entender quem diz que o outro é insignificante, que não conquistou nada por mérito próprio, que não é digno de admiração, que não tem caráter, que não tem talento, mas ainda assim não consegue ficar uma semana sem falar ou pensar no tal indivíduo.

Não entendo quem busca atenção através da dor, expondo e diminuindo o outro. Não entendo quem quer carinho, admiração e amizade mas só dá ódio. Não entendo porque alguns escolhem um caminho tão sofrido podendo escolher amor, leveza.

Imagino que muitos de vocês não entendam tudo isso também e que bom. Não tô sozinha.

Sei que em paralelo a tanta maldade existe muita gente do bem, escolhendo o amor, a empatia e a evolução todos os dias. E essas pessoas me inspiram e me fazem querer continuar. Por elas, junto com elas.

Seja você mesmo. Abrace sua singularidade. Proteja sua essência. Se blinde quando necessário. Priorize sua saúde mental. Saiba diferenciar o que te edifica do que só serve pra te ferir. Aprenda com seus erros. Aceite-se e perdoe-se. Rodeie-se de amor e verdade. E siga sendo luz.

E pra quem interessar possa, tá tudo bem comigo. Tô vivendo um momento necessário e importantíssimo de recolhimento e reflexão. Quero crescer e evoluir. Me encontrar e me libertar. Estou buscando separar cada vez mais minha vida real dessa vida virtual maluca da qual virei refém. E isso tudo foi só um desabafo. Rs".

