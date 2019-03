Após Carnaval polêmico, Neymar quebra silêncio e defende Bruna Marquezine em suas redes sociais

Neymar resolveu deixar as polêmicas do Carnaval de lado e saiu em defesa de Bruna Marquezine, nas redes sociais. O craque não gostou das críticas do colunista Leo Dias sobre a ex-namorada.

O jornalista afirmou que a atriz deveria repensar a carreira, já que o papel mais importante foi na infância, quando interpretou a deficiente visual Salete em Mulheres Apaixonadas. Em seu perfil no Twitter, Marquezine rebateu e afirmou que não entende quem continua atacando quem não revida.