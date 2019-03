Anitta e Gabriel Medina aumentam rumores de romance após jantar em SP

Na noite desta quarta-feira (13), um fã publicou fotos com a cantora Anitta e o surfista Gabriel Medina, feitas no mesmo restaurante em São Paulo. O registro revelou que ambos jantaram juntos, num encontro que, até então, não tinha sido reportado por nenhum dos dois nas redes sociais.

Desde o Carnaval, quando surgiram boatos de que os dois teriam tido um caso e até ido embora juntos após uma festa no camarote, rumores de um romance circulam pela mídia. Para aumentar a especulação, Anitta também começou a seguir o pai do surfista no Instagram.

Existem também indícios de que Anitta e Neymar também tenham ficado juntos durante o Carnaval, o que foi casualmente confirmado pela cantora nas redes sociais. Os dois atletas, Neymar e Medina, são amigos.