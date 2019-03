Academia Brasileira de Letras elege sucessor de Helio Jaguaribe nesta quarta-feira

A ABL (Academia Brasileira de Letras) realiza nesta quinta-feira (14) eleição para o novo titular da cadeira 11, vaga desde a morte do jurista Helio Jaguaribe (1923–2018), em setembro do ano passado. O pleito acontece, às 16h, na sede da entidade, no centro do Rio.

Leia mais:

Decisão contra taxa de conveniência ainda pode ser revertida na Justiça

Ricardo Darín protagoniza comédia romântica Um Amor Inesperado

Na disputa, 12 candidatos buscam a maioria absoluta dos votos entre os 38 membros atuais da ABL.

Eleito para a cadeira 7 em agosto, o cineasta Cacá Diegues não está apto a participar da plenária porque só toma posse no dia 12 de abril.

Entre os postulantes está o escritor Ignácio de Loyola Brandão, de 82 anos. Em 2016, ele foi reconhecido pela ABL com o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra.

Além dele, também concorrem à vaga Eloi Angelos Guio D’Aracosia, Rodrigo Cabrera Gonzales, Placidino Guerrieri Brigagão, José Roberto Guedes de Oliveira, Lucas Menezes, Remilson Soares Candeia, José Itamar Abreu Costa, Marilena Barreiros Salazar, Raquel Naveira, Felisbelo da Silva e Sérgio Caldeira de Araújo.

A cadeira 11 da ABL tem como patrono o advogado Lúcio de Mendonça (1854-1909).