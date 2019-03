Vikings: Dublê faz revelações sobre as gravações da 6ª temporada e final da série

Esse texto contém spoilers da quinta temporada!

Enquanto esperamos o lançamento da sexta e última temporada de “Vikings”, o dublê Adam Behan, decidiu falar sobre as gravações e o final do drama histórico que fez sucesso no mundo todo.

Em entrevista ao Metro Reino Unido, o ator que substituiu Jonathan Rhys Meyers (Bispo Heahmund) e continua se arriscando em cenas no lugar de Peter Franzen (Harald), mencionou os perigos das cenas gravadas nos episódios que estão por vir:

“Naturalmente, todo truque tem seus perigos inerentes. (…) Quanto aos truques mais arriscados que fiz, estão as cenas com cavalos e a que tive que atear fogo no corpo. Eu realmente não consigo decidir entre essas duas”.

Behan explicou que o fogo é perigoso “por razões óbvias” e que os cavalos “são muito sensíveis e possuem uma mente própria”, por isso é preciso muita concentração para trabalhar com eles.

Com base nestas informações, podemos esperar novas batalhas impactantes e o envolvimento de Harald em perigosas disputas.

Reprodução / Giphy

Ainda assim, é bem provável que não vejamos a morte deste personagem, já que nas sagas históricas ele é mencionado como o rei responsável por unificar a Noruega em um só reino e morreu de velhice.

Sobre o final da série, Behan não quis falar muito para não dar spoilers, fazendo apenas a seguinte afirmação: “Os fãs precisarão esperar para ver, mas é um final incrível. Eles certamente não ficarão desapontados”.