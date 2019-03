TNT Brasil pede desculpas a fãs por dublagem pró-Bolsonaro em Brooklyn 99

O canal de televisão TNT Brasil pediu desculpas aos fãs de Brooklyn Nine-Nine e disse que vai corrigir a dublagem de um episódio da série que fez referência a expressões ligadas ao presidente Jair Bolsonaro.

No último fim de semana, o perfil no Twitter de fãs da produção publicou na rede social trechos do quarto episódio da quinta temporada em que o personagem Boyle diz, na dublagem, frases como "minions" e "é melhor já ir se acostumando".

LEIA MAIS:

Personalidades, políticos e artistas lamentam tragédia em escola de Suzano

Luke Perry já havia distribuído pré-convites do casamento, que aconteceria em agosto

Os termos se disseminaram nas redes sociais a partir da candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência do Brasil e ainda são ditos tanto por apoiadores ("é melhor Jair se acostumando", ao brincar com o nome do presidente) quanto pela oposição ("bolsominions" seria uma crítica aos seguidores do presidente)

"No episódio 5×04 de Brooklyn 99, que foi ao ar na TNT Brasil, foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho político atual brasileiro, o episódio e as cenas em si não tem relação nenhuma com política!", escreveu o perfil.

Nos trechos divulgados, a frase "this year belongs to the tramps" foi traduzida na legenda para "este ano pertence aos molengas". Mas, na versão dublada para português, o personagem diz: "esse ano é melhor já ir se acostumando". Em outro momento, a palavra "tramp" foi dublada para "minion" ou "bonde dos minions".

Confira a seguir a sequência original e a dublada:

No episódio 5×04 de Brooklyn 99 que foi ao ar na @TNTbr foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho político atual brasileiro, o episódio e as cenas em si não tem relação nenhuma com política! No vídeo comparamos a versão original com a dublada pic.twitter.com/AGrVZoppFr — Brooklyn 99 Brasil (@b99bra) March 9, 2019

Outro perfil voltado para a série retuitou o trecho com comentário em inglês e o caso chegou a Dan Goor, co-criador de Brooklyn Nine-Nine. "O quê? Isso é real?", questionou ele. "Estamos tentando entender o que aconteceu. Obrigado por nos atentar disso", completou.

Na noite desta terça-feira, 12, o perfil do canal TNT Brasil se manifestou sobre a situação e disse que, além de pedir a correção dos trechos, vai revisar todos os materiais.