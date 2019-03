Tem mais de 30 e está dando CHILIQUE por causa da reunião de Sandy e Júnior? Você não está só: veja memes

Haja coração! Está marcada para esta quarta-feira (13), a coletiva de imprensa que deve anunciar a reunião de Sandy e Júnior, um dos ícones culturais para quem cresceu durante os anos 1990.

Leia mais:

Netflix confirma data de estreia da segunda parte de O Mundo Sombrio de Sabrina

Luke Perry já havia distribuído pré-convites do casamento, que aconteceria em agosto

Sandy, 36 anos, e o irmão, Júnior, 34, não atuam mais juntos desde 2007, quando gravaram um DVD ao vivo, marcando a última colaboração entre eles. Em todas as entrevistas até então, eles eram categóricos em negar um repeteco da dupla que conquistou os corações com o refrão "Eu não abro nãããããão". Sandy tem uma sólida carreira individual e Júnior tem uma banda, a Manimal.

No ano passado, porém, Júnior surpreendeu a irmã e os fãs durante um show dela em São Paulo e subiu ao palco. Ambos pareceram emocionados, sem contar o público. Agora, com em que uma turnê da dupla tem sido esperada, quem sonhou estudar no colégio CEMA (cenário da série protagonizada pela dupla na Globo), se reserva o direito de dar verdadeiros chiliques nas redes, de tanta ansiedade. E isso é muito engraçado – e identificável.

Veja abaixo:

quando o assunto é Sandy & Junior, rbd e rouge eu não tenho maturidade nenhuma.. #SandyEJuniorNossaHistoria pic.twitter.com/YXXK9j1eeV — arabrahb 🥑 (@puentizei) March 13, 2019

já me imagino cantando a lenda dessa paixão e chorando horrores #SandyEJuniorNossaHistoria pic.twitter.com/va2iUD7vPS — nae (@inaesandy) March 13, 2019

Gente cês já pararam pra pensar q os verdadeiros donos do pop brasileiro vão anunciar o retorno aos palcos ?! Gente cês tem noção de quê Sandy e Junior tá voltando, gente não tô sabendo lidar com isso#SandyEJuniorNossaHistoria pic.twitter.com/99pfUg9twq — Pabllo Hatĭĭschvili (@PHatischvili) March 13, 2019

Fã raiz é quem passou frio nessa turnê (a cada momento do show, uma estação era representada também na ambientação).

E é bom esses millennials nem ousarem querer roubas nossos ingressos, só quem teve que ficar semanas se humilhando pra mãe comprar o CD original das Quatro Estações pra ter todas as capas entende o que é esse momento! #SandyEJuniorNossaHistoria — Nataly Freire (@natfrecar) March 13, 2019

E tem essa vantagem aqui em ser fã crescido: não precisa contar os $$$ dos pais

“Aí mas vc já não é velho pra ficar doido com Sandy & Junior” MEU AMOR EU NÃO TINHA DINHEIRO NEM PRA COMPRAR UM CD DELES QUANDO ERA CRIANÇA, AGORA EU TRABALHO E POSSO APROVEITAR. ME DEIXA CURTIR MEU #SandyEJuniorNossaHistoria EM PAZ!!! — Edinho (@emhjr) March 13, 2019

Quando eu era pequena e Sandy e Junior anunciaram que iam se separar eu chorei horrores pq pra mim eu nunca teria a chance de ir num show deles. MAS AGR EU VOU TER ESSA CHANCE E EU VOU COM MEU DINHEIRO KRL AAAAAAAA #SandyEJuniorNossaHistoria pic.twitter.com/RyuAHLjQUZ — ωαѕαвι (@da_dnee) March 13, 2019

E o medo de perder o ingresso?