Meghan Markle planeja se reconciliar com o pai e a irmã após o nascimento de seu bebê

Meghan Markle tem planos de fazer as pazes com o pai e a irmã após o nascimento do bebê real. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

“A Meghan compreende a pressão que a família tem passado, principalmente por parte da imprensa, e está triste por tudo que eles estão vivenciando”, afirmou uma fonte próxima à mulher do princípe Harry.

"Ela está planejando fazer um gesto de paz à família e convidá-los a uma visita ao bebê", completou.

Duquesa de Sussex deve dar à luz entre o final de abril e começo de maio. Meghan Markle sofreu várias críticas dos familiares após engatar o romance com o herdeiro da coroa britânico.