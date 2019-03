Luke Perry já havia distribuído pré-convites do casamento, que aconteceria em agosto

O ator Luke Perry, morto no último dia 4 de março, estava de casamento marcado e já tinha avisado aos amigos.

Leia mais:

O site TMZ publicou uma foto do pré-convite de casamento, que aconteceria em 17 de agosto em Los Angeles. Perry estava noivo de Wendy Madison Bauer, com quem se relacionava há quase 12 anos.

No cartão, os noivos não dão mais detalhes além do 'save the date', mas avisavam que um convite formal seria enviado em breve.

Em uma nota enviada à revista People, Wendy agradeceu o noivo. "Os últimos 11 anos e meio com Luke foram os mais felizes da minha vida e estou grata por ter esse tempo com ele. Também quero agradecer aos filhos dele, família e amigos por seu amor e apoio", escreveu Madison.

O ator, 52 anos, estava no elenco de "Riverdale" e ficou conhecido nos anos 1990 como o Dylan da série "Barrados no Baile". Ele teve um derrame cinco dias antes de morrer.