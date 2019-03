Leonardo DiCaprio, aos 44, nunca namorou alguém com mais de 25 anos

Nesta quarta-feira (13), um gráfico feito por um usuário da rede social Reddit viralizou na Internet. Nele, o internauta de apelido TrustLittleBrother_ fez um gráfico comparativo com todas as idades de todas as namoradas que Leonardo DiCaprio já teve enquanto pessoa pública.

O gráfico é intitulado "Leonardo DiCaprio se recusa a namorar uma mulher com mais de 25 anos". Isto porque, nos últimos 20 anos, a idade limite das namoradas do ator foi, justamente, 25.

Reprodução/Reddit

A arte analisou a progressão de idade das namoradas de Leo, e sua própria. Os números também mostraram que DiCaprio terminou com duas de suas ex no ano em que elas atingiram a "idade máxima" de 25.

O ator namorou por 5 anos a modelo Bar Refali, quem conheceu aos 30 anos enquanto ela tinha 20. Os dois terminaram no ano em que Refali completou 25 anos. Ele também namorou por um ano Toni Garrn, de 25, e nunca chegou ao segundo ano de namoro, em que ela completaria 26. Seu namoro com Nina Agdal, que começou quando ela tinha 24, também terminou no ano em que ela completou 25.

DiCaprio, hoje, tem 44 anos, e namora a modelo Camila Morrone desde 2018. Morrone tem 21 anos.