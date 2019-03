Antiga estrela da Nickelodeon, Amanda Bynes estaria correndo risco de vida após recaída, diz site

A atriz Amanda Bynes, 32 anos, antiga estrela mirim da Nicklodeon, estaria sofrendo para se reerguer após vários períodos em clínicas de reabilitação. Desde 2013, quando ela sofreu um colapso nervoso, ela está afastada das produções da TV e do cinema. Seu último filme foi "Easy A", em que contracenou com Emma Stone.

Segundo amigos ouvidos pelo site Radar Online, todos estão temerosos com sua última recaída, já que ela tem problemas com álcool e drogas. "Amanda tem feito coisas perigosas com seu corpo. Estamos aterrorizados que esse nova escorregada possa matá-la", disse uma fonte.

Em novembro último, a atriz afirmou que as primeiras experiências com drogas foram aos 16 anos, época em que ela estrelava a série "Coisas que eu Odeio em Você", ao lado de Jenny Garth ("Barrados no Baile"). "Fumava maconha, embora todo mundo achasse que eu era uma menina boa. Depois, isso evoluiu para ecstasy", afirmou.

Em novembro deste ano, ela voltou à clínica de reabilitação após uma crise de estresse. "Amanda não consegue lidar com o assédio da mídia. Mas ela não pode fazer essas coisas consigo mesma. Ela não vai sobreviver", disse a fonte.