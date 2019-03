Vikings: Katheryn Winnick se despede e fala sobre final de Lagertha

A série “Vikings” deve estrear ainda este ano sua sexta e última temporada, especulada por muitos fãs e comentada em diversas entrevistas pelo elenco.

Desta vez, Katheryn Winnick que dá vida a Lagertha no drama histórico, contou que sua personagem terá a despedida que merece e um “final incrível”, em entrevista ao Entertainment Tonight.

Na ocasião, a atriz também revelou uma conversa que teve com Michael Hirst, o criador da série, sobre o final:

“Ele recentemente me escreveu um e-mail, e ele se lembrou daquela conversa [do piloto], e isso me fez chorar. Eu sou tão abençoada por ter tido a oportunidade de ter um personagem que as pessoas no mundo todo reconhecem e admiram, especialmente agora, com tudo o que está acontecendo com o movimento #MeToo e Time's Up”.

A conversa mencionada por Katheryn ocorreu quando ela ainda se preparava para interpretar a escudeira e pediu um personagem que a desafiasse, pois ela estava disposta a dar "tudo de si".

E foi assim que Hirst preparou algo muito especial para Lagertha, que conquistou fãs em todo o mundo e, apesar dos desafios chegou até a última temporada da série!