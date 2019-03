Sucesso de bilheteria, Bohemian Rhapsody pode ter continuação

Quando parece que o sucesso de "Bohemian Rhapsody" se estabilizou, novas possibilidades de crescimento para o filme surgem. A última é referente a fala do produtor Rudi Dolezal ao Page Six sobre a chance de uma sequência da cinebiografia de Freddie Mercury.

De acordo com Dolezal, "a família Queen está discutindo o projeto". O longa-metragem começaria após o show da banda no Live Aid, que marca o terceiro ato da produção estrelada por Rami Malek.

"Bohemian Rhapsody" faturou quatro estatuetas do Oscar deste ano, incluindo a de "Melhor Ator" para Malek no papel de Mercury. O filme também foi um sucesso de bilheteria e teve quase US$ 900 milhões de lucro ao redor do mundo.

Os integrantes do Queen Roger Taylor e Brian May são produtores da obra.