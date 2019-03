Pré-venda de ingressos para festival João Rock abre nesta terça

A abertura da pré-venda de ingressos do festival João Rock acontece nesta terça-feira (12). Os lotes promocionais permanecem até o dia 18 de março, às 23h59, ou até esgotamento dos acessos disponibilizados.

A compra pode ser realizada pelo site do evento ou nos pontos físicos, localizados nas lojas Ophicina no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e no Novo Shopping. Os valores vão de R$ 180 a R$ 500. Clientes do cartão digio Visa tem 15% de desconto na pré-venda.

O evento, que está na 18ª edição, é referência para o rock nacional e sempre recebe grandes nomes desse cenário musical. Neste ano ocorrerá no dia 15 de junho no Parque Permanente de Exposições, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.