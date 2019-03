O que você precisa saber sobre o segundo show do BTS no Brasil

Foi conformado nesta segunda-feira (11) o segundo show do grupo sul-coreano BTS no Brasil. Com isso, a boy band de k-pop fará apresentações nos dias 25 e 26 de maio em São Paulo/SP.

O tradicional Allianz Parque receberá as duas performance, ambas marcadas para iniciar às 19h00 (horário de Brasília). Abertura dos Portões às 15h.

Ingressos

Os ingressos para o primeiro dia se esgotaram rapidamente. Na loja virtual, foram apenas 85 minutos. Com isso, a situação gerou grande preocupação e ansiedade nos fãs do grupo.

No entanto, agora existe uma segunda chance. As entradas para o dia 26 serão vendidas na quinta-feira (14). No mesmo esquema da venda anterior, começam às 10 horas.

Já as vendas físicas, iniciam a partir das 12h do mesmo dia, também com ingressos limitados. Devido a grande procura, é necessário ter insistência e perseverança.

Valores

A entrada mais econômica custa R$ 145,00 (Cadeira superior – meia). Já o Soundcheck package custa R$ 975,00 (inteira). Confira:

Pista premium branca // R$ 375,00 (meia) // R$750,00 (inteira)

Pista premium verde // R$ 375,00 (meia) // R$ 750,00 (inteira)

Pista // R$ 205,00 (meia) // R$ 410,00 (inteira)

Cadeira inferior // R$255,00 (meia) // R$ 510,00 (inteira)

Cadeira superior // R$ 145,00 (meia) // R$ 290,00 (inteira)

Soundcheck package // R$ 600,00 (meia) // R$ 975,00 (inteira)

Segundo a Eventim, os valores estão sujeitos a taxa de conveniência de 20% sobre o valor total (venda online). O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF. Serão vendidos mais de 36 mil ingressos.

Classificação etária

A classificação etária é 15 anos. Menores de 05 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. Menores de 11 a 14 anos também acompanhados de maiores de 18 anos, mediante a apresentação de autorização com firma reconhecida dos pais ou responsável legal.

[#오늘의방탄] 2018년 방탄소년단 V앱 방송을 사랑해주신 많은 아미 여러분들 감사드립니다!💜 타임캡슐 오픈 날 V라이브를 기다리며 올해도 함께 RUN! 💃 pic.twitter.com/Mm2my3xUG8 — BTS_official (@bts_bighit) February 26, 2019

