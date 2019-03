Netflix anuncia que focará em novo e emocionante formato para seus filmes e séries

No final do ano passado, a Netflix lançou “Black Mirror: Bandersnatch”, um filme interativo no qual o espectador podia escolher aquilo que o personagem deve fazer na trama.

A história seguiu um jovem programador chamado Stefan Butler que criava um jogo videogame na década de 1980 baseado em um romance fictício em que o leitor "escolhia sua própria aventura".

A partir desta premissa, o longa permitiu que os espectadores escrevessem a história do programador, parando em vários momentos e escolhendo entre as opções aquilo que o personagem faria a seguir.

Reprodução / Netflix

Parece que o formato interessante e inovador fez sucesso entre os usuários, já que o streaming acaba de confirmar que se concentrará em mais produções assim no futuro.

Falando em uma conferência de mídia e entretenimento na Índia, Todd Yellin, vice-presidente de produto Netflix, confirmou que o gigante de transmissão planeja criar conteúdo mais interativo e que envolve a participação do espectador.

“É um grande sucesso aqui na Índia, é um grande sucesso em todo o mundo, e percebemos que, uau, contar histórias é algo que queremos apostar mais. Estamos duplicando isso. Então no próximo ano ou dois, veremos mais histórias interativas. E não necessariamente precisa ser ficção científica ou obscura. Poderia ser uma comédia louca. Poderia ser um romance, onde o público pode escolher, se ela irá sair com ele ou com outro”, informou a Variety.

Pronto para tomar suas próprias decisões?