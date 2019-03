Netflix aposta em animes para expandir seu catálogo

A Netflix, plataforma de streaming de filmes e séries, firmou parcerias com estúdios japoneses para expandir seu catálogo de animes.

Nesta terça-feira (12), foram anunciadas integrações com a Anima, a Sublimation e a David Production. As novas colaborações seguem as já anunciadas em 2018, com a Production I.G e a Bones.

Essas produtoras e a Netflix criarão em parceria diversas séries de anime originais, incluindo a série de animação Altered Carbon: Nova Capa, da Anima. Altered Carbon é baseada na série original de ficção científica live-action da Netflix, com a primeira temporada lançada em fevereiro de 2018 e a segunda temporada atualmente em estágio de produção.

A Netflix também fará uma parceria com a Sublimation para Dragon’s Dogma, série de anime original baseada no videogame de mesmo nome aclamado pela crítica. Além disso, a Netflix criará, em parceria com a David Production, Spriggan, título baseado em uma série de mangá.

Esses títulos se juntam a duas séries que serão produzidas pela Production I.G e pela Bones. São elas: Ghost in the Shell: SAC _2045, da Production IG, com estreia na Netflix em 2020; e Vampiro no Jardim, do Wit Studio. A Bones produzirá Super Crooks, baseada na história em quadrinhos criada pelo roteirista Mark Millar e pelo artista Leinil Francis Yu.