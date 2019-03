'Pretendo dar orgulho para todos', diz Miss Brasil sobre preparação para o Miss Universo

View this post on Instagram

Bom dia São Paulo, bom diaaaa Brasil! ✌️ Gratidão a todos que me apoiaram na preparação física pro desfile de biquíni. @lasercenter_jf, @fibratech, @rodolfomotapersonal e @danielsilvateam, vocês são demais! 💕 #missbrasilbeemotion2019 #torcidajúliahorta #missuniverse2019 FOTO: @cleibytrevisan