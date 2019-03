Grey's Anatomy: Elenco ajuda a realizar sonho de jovem com doença que coloca sua vida em risco

Esta semana o elenco de “Grey's Anatomy” nos emocionou novamente, mas desta vez na vida real! Os atores do drama médico da ABC se uniram para realizar o desejo de uma jovem de 17 anos que tinha o sonho de conhecer Ellen Pompeo, a protagonista que dá vida a Meredith Grey.

O encontro aconteceu em parceira com a fundação Make-a-Wish, que tem como missão realizar sonhos de crianças e jovens com doenças que colocam em risco as suas vidas.

Isabelle, mais conhecida como Izzy, passou um dia no set da série em Hollywood junto a Ellen, Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), James Pickens Jr.( Richard Webber), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e Kelly McCreary (Maggie Pierce).

Izzy também "testemunhou um spoiler" e dirigiu a cena de um episódio, além de ganhar seu próprio jaleco e credencial. A jovem sonha em se tornar médica um dia.

The #GreysAnatomy team partnered with @MakeAWish to fulfill a wish of meeting @ellenpompeo! Every year Disney helps grant more than 10,000 wishes, delivering comfort and inspiration to families around the world. #DisneyTeamofHeroes #GreysAnatomy pic.twitter.com/bebs0Xk5On

— Greys Anatomy (@GreysABC) March 10, 2019