'Sou muito desapegada com essas coisas', diz Anitta sobre beijo em Neymar

"Tem coisa que quero esquecer. Sou muito desapegada com essas coisas. Quando é coisa séria, aí não esqueço. Mas zoeira assim não estou nem aí", disse Anitta sobre o beijo que deu em Neymar durante o carnaval. A declaração foi feita ao programa Fofocalizando, do SBT. Depois de perguntar sobre o balanço de carnaval, o colunista Léo Dias tocou no assunto, dizendo que fez uma "pesquisa médica" antes da entrevista.

"Amnésia alcoólica é causada por um dano que o álcool causa no sistema nervoso central que leva ao esquecimento do que aconteceu (sic)", alfinetou o apresentador.

Ele questionou sobre o beijo no jogador: "Como alguém esquece que ficou com o Neymar, cara?". "Não sei, amor, você também não esquece de tanta coisa na sua vida? Vou começar a perguntar umas coisas pra você. Tem coisa que eu quero esquecer, eu esqueço também", disse a cantora.

No fim do carnaval, Anitta negou que tenha vivido um affair com o jogador. "Não peguei ninguém. Eu e o Neymar somos amigos há muitos anos. Muitos anos", disse na ocasião. No dia seguinte ao ocorrido, Bruna Marquezine, ex-namorada do craque, apagou a conta oficial dela no Instagram.