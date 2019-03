Adidas lança linha de tênis inspirados em Game of Thrones

Enquanto fãs aguardam a chegada da última temporada de Game of Thrones, prevista para estrear em abril, a Adidas lançou uma novidade para atender justamente a este público.

A linha traz seis tênis do modelo Ultraboost, cada um inspirado em uma casa ou facção da série. De cores e texturas variadas, os sapatos refletem as terras de origem ou a reputação de cada grupo. A Casa Targaryen, por exemplo, tem um tênis escuro, com textura similar à chamas na parte frontal. Já um dos Ultraboosts, inspirado na própria Daenerys Targaryen, tem uma tonalidade bastante clara – inspirada nas mechas platinadas da personagem – e a inscrição "Fire and Blood" no calcanhar, mote representando a casa.

O preço dos produtos, no entanto, pode assustar: eles sairão por R$799,99.

Confira na galeria abaixo todos os modelos, que poderão ser adquiridos em breve na loja online da Adidas através do link.